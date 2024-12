.com - Palladino: “Abbiamo preso gli schiaffi, ma siamo stati bravi a reagire”. Motta: “Dovevamo chiuderla col terzo gol”

Leggi su .com

duee ogni volta. Ma non può essere così". E' contento, Raffaele, dopo il pari in casa Juve, ma un po' di rammarico lo cova. E continua: "Grande prestazione, certo, nonostanteperso Edo, noi dobbiamo esserea fare queste prestazioni.affrontato una grande squadra con una grande forza fisica in mezzo al campo e mi è piaciuto tanto lo spirito di squadra. Questo pareggio lo dedico ai tifosi che ci hanno caricato ieri, che sono rimasti a casa e a quelli presenti oggi. Un punto anche per Bove”L'articolo: “gli, ma”.: “colgol” proviene da Firenze Post.