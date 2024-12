Ma pure nella sauna che schifo Vergogna al Grande Fratello persino fuori si è sentito | Ah è lui

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Che”. Rumori molesti dallaa microfoni aperti, protesta il pubblico del. Ali concorrenti continuano a far discutere per i loro atteggiamenti. Negli ultimi giorni, ad esempio, si è discusso molto del problema igienico all’interno della casa. Dopo tre mesi di convivenza forzata, gli inquilini non sembrano ancora essersi dati delle regole. Ci sono alcuni che si danno sempre da fare, come ad esempio Luca Calvani o Elena Petrarolo, sia a cucinare che nelle pulizie, mentre ci sono altri concorrenti “cicala”, che passano molto del loro tempo sdraiati sul divano o addirittura a letto.Questa situazione è arrivata al limite nei giorni scorsi. I nuovi arrivaticasa, infatti, come Stefania Orlando, hanno sbottato subito, scandalizzati da quello che si sono trovati davanti.