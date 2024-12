Metropolitanmagazine.it - Loewe celebra l’Anno del Serpente con una collezione ispirata all’arte del cloisonné cinese

Per omaggiare l’arrivo deldellancia una straordinariache intreccia l’antica arte delcon il design contemporaneo. Grazie alla collaborazione con Xiong Songtao, uno dei sei Maestri di Arti e Mestieri della Cina,porta alla luce una serie di gioielli unici e una capsule collection esclusiva.e l’arte del: una tradizionedi oltre 600 anniLa tecnica del, che ha origine nella dinastia Yuan oltre sei secoli fa, consiste nel creare motivi intricati utilizzando fili metallici curvati su una base di metallo. Gli spazi vengono poi riempiti con smalti colorati, cotti in forno, levigati e dorati. Xiong Songtao, terza generazione di smaltatori, guida questa collaborazione. Discendente di una famiglia che ha radici nell’arte delnella corte reale della dinastia Qing, Xiong è rinomato per le sue opere che spaziano dai gioielli ai quadranti di orologi, fino a sculture e oggetti tradizionali.