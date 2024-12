Anteprima24.it - La JuVi Cremona frena l’Avellino Basket, sbancato il Del Mauro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoPartita non semplice contro laCremona nel match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. Davanti al pubblico delle grandi occasioni la formazione avellinese di coach Alessandro Crotti ha faticato a trovare continuità di rendimento ed ha patito le assenze ed alla fine lahail Palazzetto avellinese 79-75 stoppando la striscia vincente degli irpini a quota cinque.Per i biancoverdi non è sceso in campo Lucas Maglietti per un problema muscolare, mentre Riccardo Chinellato è rimasto a casa per febbre. Cremona ha giocato la sua onesta gara, pur essendo priva di Tortù ha trovato punti e risposte da tutti gli altri effettivi.Il tabellino di Avellino– FerraroniCremona 75-79 Parziali: 14-19, 19-22, 15-13, 27-25Avellino: Mikk Jurkatamm 18 (0/2, 4/7), Federico Mussini 12 (2/5, 2/8), Marcellus Earlington 11 (2/7, 1/3), Jaren Lewis 10 (2/7, 1/2), Armando Verazzo 8 (1/3, 1/2), Matias Bortolin 7 (2/8, 1/2), Antonino Sabatino 7 (0/0, 2/2), Aleksa Nikolic 2 (1/2, 0/0), Lucas Maglietti, Riccardo Aldo Perfigli, Luca CodeluppiJ.