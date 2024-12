Ilrestodelcarlino.it - Forza Nuova non ci sta: “Quella mozione per noi è un insulto al dibattito”

Ferrara, 29 dicembre 2024 – “Abbiamo aperto una sede a Ferrara, non abbiamo dato fastidio a nessuno, apriremo presto anche a Reggio Emilia e in altre tre città italiane, e in tutta risposta a Ferrara ci troviamo a fronteggiare una, col voto di maggioranza e opposizione, che è unal concetto di”. Roberto Fiore, segretario nazionale di, ieri era in città per lanciare un messaggio forte, dalla sede del suo movimento. Nel mirino, ladi censura antifascista approvata con voto unanime da maggioranza e opposizione in consiglio comunale. Antifascismo: il. Nuovi strumenti e volontà, ma ora Fn apre altre sedi “Siamo tornati a 50 anni fa – continua Fiore –, quando ci negavano il dialogo e la libertà di espressione. E siccome la sinistra ha perso tutte le sue battaglie, in suo soccorso interviene la destra antifascista, a conferma che non ci riconosciamo in nessuna delle forze politiche attuali, di maggioranza e opposizione.