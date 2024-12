Dayle Haddon morta per una fuga di monossido di carbonio

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – L’attrice e modella canadesevenerdì 27 dicembre a causa di un sospetto avvelenamento dadiavvenuto nella casa del genero, Marc Blucas, protagonista della serie televisiva “Buffy l’ammazzavampiri”.aveva 76 anni. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nella villetta di Blucas a Solebury, nella contea di Bucks, nello Stato della Pennsylvania. La rete televisiva Cbs ha riferito che un agente di polizia ha dichiarato che all’interno della casa sono stati rilevati alti livelli didie per questo si sospetta anche un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Non è ancora stato confermato se l’attore Marc Blucas fosse presente al momento del decesso. Il dipartimento di polizia di Solebury Township ha dichiarato di essere intervenuto nella villetta poco dopo le 9 del mattino di venerdì, dopo aver ricevuto una chiamata per un uomo “disteso, svenuto al primo piano”.