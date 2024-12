Ilrestodelcarlino.it - Tentato furto in azienda, ladri messi in fuga

Civitanova, 28 dicembre 2024 – Forzano la porta di ingresso di una, ma scatta l’allarme.nel pomeriggio dell’altro ieri all’interno di una ditta di componenti che si trova in via Vincenzo Breda, nella zona industriale A di Santa Maria Apparente a Civitanova. L’allarme è scattato intorno alle 17.40 quando ignoti hanno cercato di intrufolarsi nei locali dell’, in cerca di qualcosa di valore da portare via, dopo aver danneggiato la porta. Una volta riusciti a entrare, però, i malintenzionati hanno dovuto fare i conti con il sistema di allarme, che è collegato al telefono del proprietario dell’. L’allarme ha cominciato a suonare e, subito dopo la segnalazione da parte del titolare dell’, si sono precipitati sul posto gli agenti del commissariato di polizia.