"Nargi si dimetta, il Pd non parteciperà a nessuno inciucio"

Tempo di lettura: 4 minuti“Lauraesca dal mutismo, parli alla città e se non ha i numeri per governare, siliberando la città”.E’ questa in estema sintesi la posizione dell’opposizione di Palazzo di città che questa mattina ha convocato ad horas una conferenza stampa dopo che è saltata la seconda convocazione del Consiglio comunale ( LEGGI QUI)L’ex candidato sindaco Antonio Gengaro chiede “parole di chiarezza. Lauradovrebbe prende atto che non ha la maggioranza e con disciplina e onore come prevede la Costituzione dovrebbe dimettersi”.Rispetto al voto su un eventuale mozione di sfiducia che potrebbero presentare i gruppi festiani, Gengaro è lapidario. “Con Festa non scambio nemmeno un saluto, non parteciperai alla sfiducia, perchè io ho il dovere di rispondere a più di 11mila elettori che mi hanno votato in un preciso contesto politico, il centrosinistra.