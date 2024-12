Secoloditalia.it - Moglie stuprata, i complici di Dominique Pelicot chiedono lo sconto di pena: ci proverà anche lui?

Una quindicina di imputati ha presentato ricorso contro la sentenza emessa a metà dicembre da un tribunalele nel processo per gli stupri di Mazan. A darne notizia è Bfmtv, precisando che non è noto se, il principale imputato, ex marito di Gisèle, condannato a 20 anni di reclusione, abbia presentato ricorso.e i 50 coimputati sono stati condannati a pene comprese tra i 3 e i 20 anni di reclusione il 19 dicembre. Tutte le sentenze emesse sono state inferiori alle richieste dell’accusa. Non ci sono state assoluzioni, sei dei coimputati sono stati liberati.Il ricorso in Appello deidiAltri imputati potrebbero ricorrere in appello nei prossimi due giorni, dato che il termine ultimo per decidere in tal senso è lunedì prossimo, a mezzanotte del 30 dicembre.