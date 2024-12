Oasport.it - MAESTOSA! Federica Brignone pennella a Semmering e trionfa in gigante! Risale Marta Bassino

rompe la maledizione dinella località austriaca per la prima volta in carriera. Semplicemente straordinaria la valdostana, che conquista il secondo successo stagionale in, portandosi in vetta alla classifica di specialità e soprattutto della generale. Il colpo della campionessa, già in testa a metà gara, che nella seconda manche ha definitivamente distrutto tutte le avversarie su un pendio che mai le era stato amico in passato.Nessuno ha saputo tenere il ritmo di, che ha inflitto distacchi pesanti a tutte le avversarie. Al secondo posto ha infatti concluso la svedese Sara Hector con 57 centesimi di ritardo dall’azzurra. Sul podio ci sale anche la neozelandese Alice Robinson, che ha rimontato tre posizioni rispetto alla prima manche, chiudendo a 90 centesimi dalla vetta.