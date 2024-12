Ilrestodelcarlino.it - Le proteste in contrada Gabbiano: "Le strade sono di nuovo rovinate"

"In appena un mese lenuovamentee insicure, occorre intervenire prima che le condizioni meteo peggiorino la situazione".le parole di Giorgio Berdini, portavoce dei residenti della, un fazzoletto di terra che fa parte del Comune di Fermo, una frazione che conta circa 40 residenti, che confina con i comuni di Mogliano (Macerata), Francavilla d’Ete, Massa Fermana e Montegiorgio. Lo scorso maggio residenti avevano sollecitato l’intervento del Comune di Fermo per risolvere alcuni problemi: in particolare di sicurezza stradale visto che leera scavate dalla pioggia con vistosi avvallamenti,ridotte a terra viva che ad ogni pioggia si trasformavano in scivolosi pantani; a questo si aggiungeva il fatto che per queste famiglie non era previsto il servizio di raccolta dei rifiuti.