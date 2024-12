Spazionapoli.it - L’Atalanta si ferma contro la Lazio, il Napoli può tornare primo: ecco come

Leggi su Spazionapoli.it

UltimeCalcio – Gli azzurri possonoprimi in classifica ad una condizione: decisivo il pareggio tra Atalanta eGiungono ultimecalcio felici per i tifosi partenopei.si èta in casa delladopo 11 vittorie consecutive. La Dea, in svantaggio fino al minuto 88 è riuscita ad acciuffare un pareggio con il gol di Brescianini. I nerazzurri si salvano, dunque, e conquistano un punto preziosissimo persi era messa la partita.La squadra di Gasperini era passata in svantaggio neltempo per la rete di Dele Bashiru e con questo risultato si sarebbeta a 40 punti, gli stessi dell’Inter che ha però una partita in meno. Grazie alla terza rete in campionato dell’ex Frosinone, invece, i bergamaschi restano a +1 sulla squadra di Inzaghi, sempre in attesa di recuperare la sfida con la Fiorentina.