Golssip.it - Kyrgios contro Sinner e Swiatek: “L’integrità del tennis è a rischio. I numeri 1 al mondo che…”

Leggi su Golssip.it

"L'integrità delin questo momento è a, tutti lo sanno, ma nessuno ne vuole parlare, è orribile. So che alla gente non piace quando parlo delle cose, quando sono onesto sulle cose. Per un bambino cresciuto giocando aè una cosa terribile, a me piaceva la competizione, mi piaceva giocare. Posso emozionarmi, posso lanciare una racchetta, ma questo non è niente in confronto all'imbrogliare e all'assunzione di farmaci che migliorano le prestazioni". A dirlo è è ilta australiano Nicholas Hilmyin conferenza stampa, in vista del suo ritorno in campo a Brisbane dopo 18 mesi nei quali è stato fermo per infortunio.non è nuovo a queste dichiarazioni forti e nei giorni scorsi si era anche distinto su X attaccando Jannike non solo: "Ha fallito anche due test antidoping in momenti diversi -ha dettoparlando del numero 1 al-.