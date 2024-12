Sport.quotidiano.net - I bomber Casolla e Peroni sono i re dei gol

"Difendo l’idea che in area l’attaccante è il padrone e va cercato con insistenza. Va servito anche 30 volte a partita, marcato o no. Poi sta a lui sfruttare le occasioni". L’ha detto Gianluca Vialli, uno che di mestiere ha fatto il calciatore. Un mestiere difficile soprattutto se si è deputati a fare gol, a tutti i livelli, dilettanti compresi, ma vediamo chie come sicomportanti i goleador di casa nostra al giro di boa. In serie D al vertice della speciale classifica deidel girone F c’è un giocatore del Fossombrone: Francesco, classe 1992, già giocatore del Rimini, Alma Juventus Fano e tante altre. 11 le reti realizzate da, seguono con 10 marcature Pablo Ezequiel Banegas (L’Aquila), 8 gol: Ameth Fall (Chieti), Umberto Eusebi (Sambenedettese). 7 reti: Antonio Martiniello (Ancona), Edoardo Leonardo (Sambenedettese), Elio De Silvestro (Avezzano).