.com - Governo, Fazzolari: “Rimpasto con Salvini al Viminale? Non se n’è mai parlato”

(Adnkronos) –”? Non c’è preclusione su nulla ma non se ne è mai”. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista, risponde così al Senato quando gli chiedono se esiste l’ipotesi di undicon l’approdo di Matteoal. E a chi gli fa notare che sono esponenti della Lega, come Claudio Durigon, a non escludere un, magari con l’approdo dial ministero dell’Interno,replica: “Ilsi fa quando l’attività delne troverebbe giovamento ma ad oggi non mi sembra che ci sia questa esigenza. Piantedosi è un ottimo ministro, così comealsicuramente farebbe molto bene ma ad oggi non c’è alcuna esigenza di”. Quanto a una super clausola anti, ”non è all’ordine del giorno, non se ne è mai”, assicura il sottosegretario alla presidenza del Consiglio.