È in programma oggi l’inaugurazione deldi SanVII, collocato all’interno di Palazzo Pretorio a. L’esposizione è inserita nel sistema museale comunale ed è dedicata alla figura storica di SanVII, conosciuto come Ildebrando di, che raccoglie reperti e testimonianze preziose che raccontano la vita e l’eredità di questo straordinario protagonista della storia. L’allestimento museale è stato possibile grazie alla donazione di reperti e testimonianze messi insieme dalle ricerche e dagli studi dell’architetto Renaldo Fasanaro in occasione dei 950 anni dalla salita al soglio pontificio di PapaVII. "A nome della comunità soranese ringrazio l’architetto Fasano per la donazione – dice il sindaco Ugo Lotti –. L’apertura deldi SanVII rappresenta un momento significativo pere per tutto il territorio: un’occasione unica per riscoprire le radici storiche e culturali locali e per rendere omaggio a una delle figure più illustri del medioevo".