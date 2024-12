Ilrestodelcarlino.it - Criminalità a Bologna, il bilancio dei carabinieri: “Violenza sulle donne, droga e bullismo le priorità”

, 28 dicembre 2024 – Tre sono le principali battaglie che il Comando provinciale dell’Arma si prefigge di combattere nel prossimo 2025: contrastare e preveniredi genere,. A fare ildell’anno che si sta chiudendo è il generale Bramato, che guida il Comando. “Per questo 2024 siamo soddisfatti del lavoro svolto, specie sul piano della prevenzione. Ma dobbiamo aumentare ancora, anche andando nelle scuole e orientare i ragazzi a non farsi contaminare da determinate condotte, non avvicinarsi al mondo dello spaccio e, con le famiglie, a contrastaredi genere”. Non solo: “Per scongiurare la moda di alcuni gruppi di ragazzini che girano armati di coltellino, d’intesa con la Procura abbiamo dato indicazioni alle pattuglie di procedere a perquisire i gruppetti di minori durante i servizi esterni, per fermare il fenomeno”.