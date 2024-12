Ilrestodelcarlino.it - Continui blackout in città. Ecco le zone più colpite

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le festività natalizie a San Benedetto sono state segnate da numerosielettrici che hanno causato disagi in diversedella, coinvolgendo anche aree centrali e ad alta frequentazione. Tra lepiùfigurano viale Buozzi e via Pasqualetti, parte dell’area pedonale che collega il centro al lungomare, spesso avvolte nell’oscurità durante i giorni natalizi. Questa situazione ha reso necessario l’intervento urgente dei tecnici preposti, impegnati in lavori di riparazione e sostituzione delle linee danneggiate. Lavori che sono ancora in corso. Viale Buozzi era già stato teatro di disagi simili a inizio dicembre, quando un guasto tecnico aveva causato un. In quel caso, si trattò di un errore nella riprogrammazione delle centraline dopo un intervento di ripristino.