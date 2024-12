Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Fazzini lontano? Una big pronta a chiudere l’affare

Nel corso delle ultime settimane Jacopoè stato accostato a più riprese alin vista delle prossime sessioni di. Addirittura qualche settimana fa era stato l'agente Stefano Ancillotti, ai microfoni del quotidiano 'La Nazione' a confermare l'interesse del club rossonero. "Suc’è forte l’interesse del, mentre il centrale albanese è un pallino del diesse Manna del Napoli. Quello che posso dire è che perè stato fissato un prezzo non inferiore ai 13/14 milioni di euro e anche per Ismajli si parla di cifre di un certo peso. Insomma altre due importanti plusvalenze per la società". Eppure il classe 2003 ora sembra essere ad un passo dalla Lazio. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, esperto di, attraverso un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale, i biancocelesti sarebbero ad un passo dall'affare per portare Jacoponella capitale.