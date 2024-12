Oasport.it - Biathlon, World Team Challenge 2024. Fatti e cifre dell’ormai tradizionale kermesse festiva di Gelsenkirchen

Il 28 dicembre si è tramutata nella data fissa in cui viene disputato ciò che nel mondo è conosciuto con il nome di, mentre in Germania – ovverosia il Paese dove si svolge – è colloquialmente chiamatoauf Schalke, in virtù del luogo in cui l’evento va in scena.Si tratta di un’esibizione divenuta estremamente popolare. Nata nel 2002, ai tempi rappresentava qualcosa di inedito, ovverosia una prova a coppie miste. Oggi la dinamica è comune a molti sport, dunque si può affermare che gli organizzatori siano stati degli autentici visionari, nel senso nobile del termine. L’evoluzione avuta dal mondo sportivo ha dimostrato che chi ebbe l’idea, ormai quasi un quarto di secolo fa, seppe precorrere i tempi.L’appuntamento ha la particolarità di disputarsi indoor, all’interno dello stadio didove la squadra di calcio Schalke 04 gioca le sue partite di calcio.