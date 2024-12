Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 28 e domenica 29 dicembre

Leggi su Funweek.it

Ildurante le feste natalizie offre una serie diimperdibili adatti a grandi e piccoli, appassionati di arte, cultura e divertimento di ogni tipo. Ecco, dunque, 5 appuntamenti da nonil 28 e 29. Cosa fare il 28 e 29La visita ai Musei Vaticani potrebbe essere un ottimo spunto per chi ama addentrarsi nell’arte a 360°. Approfittate, quindi, dell’ingresso gratuito disponibile il 28. Si tratta di un’opportunità unica per ammirare capolavori tra cui la Cappella Sistina di Michelangelo e le Stanze di Raffaello. C’è poi Euphoria a La Nuvola di Fuksas. Un’esposizione unica che apre le porte al mondo dei palloncini in un ambiente magico. “Euphoria” è una mostra del Balloon Museum che è stata allestita presso il suggestivo spazio de La Nuvola di Fuksas.