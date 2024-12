Ilrestodelcarlino.it - Un tuffo nella magia al Ventidio. Domani c’è ’Aladin - Il musical’

Cresce l’attesa per- Il, che dopo dieci anni torna in scena grazie alla Compagnia dell’Ora. Lo spettacolo, scritto da Stefano D’Orazio con le musiche dei Pooh, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, arriverà al TeatroBasso, con un doppio appuntamento (alle ore 17 e alle ore 21). L’organizzazione locale è curata dalla LC Eventi di Luca Ciarpella (www.lceventi.eu), azienda marchigiana specializzataproduzione e organizzazione di eventi e spettacoli. "Siamo entrati nel vivo delle feste, Ascoli è viva, illuminata e piena di eventi da non perdere" ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. "AlBasso andrà in scena un musical adatto a tutte le età, con artisti di livello che sapranno conquistare il pubblico con la loro bravura. Ringrazio di cuore Luca Ciarpella per aver curato l’organizzazione dello spettacolo e aver deciso di portarlonostra splendida città".