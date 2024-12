Lanazione.it - Trovato morto sul ciglio della strada, l’autopsia apre all’ipotesi del malore

Leggi su Lanazione.it

Vezzano Ligure (La Spezia), 27 dicembre 2024 – Sarà necessario attendere l’esito degli esami tossicologici per stabilire con esattezza le cause del decesso di Enrico Albero il 64 enne spezzinosenza vita venerdì scorso a Vezzano Ligure.effettuata dall’anatomopatologo Susanna Gamba dell’Università di Pisa la vigilia di Natale all’ospedale Sant’Andrea di Spezia avrebbe dunque escluso la morte violenta propendendo per il. L’uomo in passato aveva già sofferto di problemi cardiaci dai quali comunque si era ristabilito pur seguendo ancora una cura a base di farmaci specifici e potrebbe dunque essersi sentito male nel pomeriggio di giovedì quando, dopo essere uscito dalla sua abitazione nel quartiere del Favaro, ha raggiunto in automobile il paese di Vezzano Ligure dove stava ristrutturando un rudere di proprietà.