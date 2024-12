.com - Pensioni anticipate 2025: conviene lasciare il lavoro con quota 103 (62 + 41) e Opzione donna?

Ilporta con sé conferme e novità in tema di, grazie alle misure contenute nella nuova Legge di Bilancio. Le opzioni disponibili, come103, Ape Sociale e, offrono diverse possibilità per chi intendeilprima del raggiungimento della pensione di vecchiaia. Tuttavia, non sempre l’uscita anticipata risulta vantaggiosa: molto dipende dalla situazione personale, contributiva ed economica di ciascun lavoratore.In questo articolo analizzeremo le principali opzioni di pensionamento anticipato e gli incentivi per chi decide di rimanere in servizio, come il Bonus Maroni, per aiutarti a capire seandare in pensione nelo aspettare.ilo rimanere?La Legge di Bilancioconferma le principali opzioni per l’uscita anticipata dal: Ape Sociale,103.