Lutto nel mondo del cinema: l'attore Hudson Meek, 16 anni, muore in un incidente stradale

a Hollywood: è morto in un, 16, attore noto per la sua partecipazione al film “Baby Driver – Il genio della fuga” del regista Edgar Wright.è morto per le ferite riportate in seguito a una caduta da un’auto in movimento la sera del 19 dicembre nella sua città natale Vestavia Hills, in Alabama. Trasportato in ospedale,è morto nella notte tra sabato 21 e domenica 22.La Polizia di Vestavia Hills sta indagando sulle circostanze dell’. Fonti delle forze dell’ordine hanno riferito al magazine online Tmz che non ci sono segni che facciano pensare all’assunzione di di droghe o alcol.“I nostri cuori sono spezzati nel condividere cheè tornato a casa per stare con Gesù stasera”, ha scritto sua madre, Lani Wells, sulla sua pagina Facebook.