La The Begin torna al lavoro. Obiettivo evitare i playoff

Pausa natalizia conclusa per la TheVolley Ancona, che ha chiuso l’anno con una netta sconfitta, sul taraflex di San Giustino, e che tornerà in campo domenica 12 gennaio alle 18 al PalaPrometeo Estra contro il San Donà di Piave. La classifica con cui la squadra di Dore Della Lunga è arrivata alla sosta natalizia è piuttosto deficitaria: i dorici sono penultimi in classifica, dietro solo il Brugherio ancora a quota 2, poi i ragazzi di Della Lunga a 10 punti, più avanti Savigliano a quota 13 e San Giustino a 14, forte anche del successo di domenica scorsa. Il meccanismo che potrebbe coinvolgere i dorici nella lotta per la salvezza, dopo la stagione regolare, prevede che le ultime tre squadre del girone blu e le ultime due del girone bianco, quello dei dorici, prendano parte a un playout all’italiana con partite di andata e ritorno, dal quale usciranno tre retrocessioni.