Lanazione.it - Il sindaco regala i suoi stipendi: 40mila euro alle associazioni del territorio

Leggi su Lanazione.it

Magliano (Grosseto), 27 dicembre 2024 – Duemiladuecentolordi al mese di indennità, per un totale di circain 18 mesi. È questa la somma che ildi Magliano Gabriele Fusini avrebbe dovuto percepire come indennità di ruolo e che invece ha destinatodele ad alcuni progetti sociali. Lo stesso farà per l’intero mandato. Aveva promesso in campagna elettorale che non avrebbe percepito l’indennità ed è stato di parola. “C’è chi non condivide questo mio modo di fare politica, ma non mi interessa – dice Fusini –, è una scelta personale non sindacabile. A me interessa molto l’aspetto sociale del mio comune e aiutare ledel. Devolvere il mio compenso è un modo per allungare una mano ai volontari e dire loro, continuate così, siamo tutti una grande squadra”.