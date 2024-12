Ilveggente.it - Berrettini shock, che mazzata: è colpa di Musetti

Leggi su Ilveggente.it

l’ha fatta grossa e a pagarne le spese è stato.Lorenzoha tantissime doti. Un rovescio a una mano che è un capolavoro, tanto per cominciare, ma anche altri colpi che sembrano delle vere e proprie pennellate. Gliene manca una, però, spesso imprescindibile per i tennisti che ambiscono a raggiungere certi livelli: la continuità. Quella, ora come ora, purtroppo non gli appartiene., che: èdi(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl suo sogno è quello di approdare in top 10 e di rimanere a lungo in mezzo ai grandi, ma l’epilogo di questa stagione ha dimostrato che il numero 2 del Bel Paese non è ancora pronto per fare questo salto gigantesco. E lo sa bene anche Simone Tartarini, che in un’intervista rilasciata ad OA Sport ha parlato, sì, dei pregi del suo pupillo, ma anche dei problemi che, ancora oggi, impediscono al carrarino, di fatto, di fare quello “scatto di crescita” necessario per imporsi sui colleghi più forti.