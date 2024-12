Golssip.it - Amadeus: “Critiche mi hanno ferito, anche quando facevo 73% di share. L’addio alla Rai…”

"Se lemileggevo cose gratuite, sì. Erano gli stessi che mi attaccavanoseil 73% di, figuriamoci col 3. Si va avanti". Cosìin una intervista rilasciata a 'Repubblica'. "Non ho tolto niente a nessuno, ho fatto una scelta di vita - ha aggiunto - Mi piacciono le sfide impossibili daitempi della radio, a DeeJay. Ho fatto cose imprevedibili: lasciai il Festivalbar, dopo quattro edizioni, senza ragione. Il povero Vittorio Salvetti, buonanima, che per me è stato un secondo padre, mi disse: 'Ti inchioderei qua, ma capisco che tu voglia cambiare'. Dopo un po’ sento il bisogno di andare via,le cose funzionano. Sarà una vena di follia, che ne so, forse ci vorrebbe uno psicanalista. Lo faccio con serenità, mi piace cercare nuove sfide".