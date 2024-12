Thesocialpost.it - Scossa di terremoto nel Belice: registrata magnitudo 2.7

Alle ore 15:48 di oggi, unadiè stata avvertita nell’area del, con epicentro in prossimità di Montevago. L’evento sismico, registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha raggiunto unadi 2.7, classificandosi come il più intenso rispetto ad altri episodi di lieve entità rilevati recentemente nella stessa area.Secondo le prime rilevazioni, lasi è verificata a una profondità modesta, contribuendo a una percezione più marcata nei comuni vicini. Nonostante la forza relativamente bassa, molti cittadini hanno segnalato il sisma, anche se al momento non si registrano danni a persone o strutture.Il territorio del, noto per la sua storica vulnerabilità sismica, continua a essere monitorato attentamente dagli esperti, che sottolineano la necessità di mantenere alta l’attenzione in una zona ad alto rischio geologico.