Sci alpino, Paris vuole sbloccarsi sulla sua Stelvio. A Bormio attesa anche per Casse, ma Odermatt cerca la doppietta

Il 2024 della Coppa del Mondo maschile di scisi conclude con l’ultima tappa della lunga trasferta italiana. Dopo Val Gardena e Alta Badia, tocca ad un’altra località storica del Circo Bianco come. La pistaè dunque pronta ad aprire i battenti già oggi con la prima prova cronometrata della discesa, inovviamente del weekend con in programma una discesa ed un superG.In casa Italia i fari sono ovviamente puntati su Dominik, il padrone dellacon le sue sei vittorie in carriera. Una pista che l’altoatesino ama tantissimo e la speranza del nativo di Merano è proprio quella diin questa stagione nella sua. Unfinora poco brillante tra Beaver Creek e Val Gardena, ma proprio dapotrebbe cominciare davvero la stagione di Dominik,in vista delle altre classiche che ci saranno nel mese di gennaio.