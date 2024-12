Sport.quotidiano.net - Mantova: la prima vittoria in trasferta sfuma all'ultimo secondo

Uncoraggioso e indomabile si vede acciuffare in pieno recupero dallo Spezia dopo avere giocato per oltre un’ora in dieci. L’ultima giornata di andata si rivela molto amara per la squadra di Possanzini, espulso a sua volta a metà ripresa per proteste, visto che, nonostante una prova sicuramente positiva e sempre molto attenta, i biancorossi vedonore laesterna proprio all’assalto, quando i fatidici tre punti sembravano ormai a portata di mani per gli ospiti.così in modo davvero immeritato un successo che avrebbe spalancato le porte dei play off alla matricola di mister Possanzini che, invece, a metà percorso, distano un punto, mentre i play out sono lontani quattro lunghezze. Nonostante la voglia di vincere degli spezzini, in piena lotta per conquistare la promozione diretta, gli ospiti hanno la forza di mettere in mostra una prestazione davvero incoraggiante in vista del girone di ritorno, che per i virgiliani si aprirà già domenica con il match al “Martelli” con la Reggiana.