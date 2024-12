Il falso modulo del consenso informato sul vaccino anti Covid sperimentale

Leggi su Open.online

Circola un presuntodiin cui si afferma che il-19 a mRNA sia, lasciando intendere che i cittadini italiani siano stati utilizzati come cavie. Il documento non è nuovo: era già stato verificato nel 2021, riscontrando diverse informazioni scorrette sulla campagna vaccinale.Per chi ha frettaIlallegato e diffuso online non è quello originale.Le glosse alla prima nota del documento riportano affermazioni decontestualizzate, imprecise o fuorvi.Ad oggi nessunrisulta approvato dall’EMA senza che sia stato accertato un bilanciamento favorevole tra rischi presunti e benefici accertati.AnalisiL’immagine che circola riporta il seguente testo:Di fatto la sperimentazione è giunta attualmente solo alla “FASE 3” (tuttora in corso) cioè non ha ancora concluso l’iter per l’approvazione definitiva.