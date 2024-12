Justcalcio.com - CdS – Alvyn Sanches, lo svizzero che piace alla Lazio e alla Fiorentina

2024-12-25 17:45:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport:è il nuovo gioiello del Losanna, clubcontrollato da Ineos, l’azienda chimica dell’imprenditore Jim Ratcliffe, proprietario anche del Nizza e azionista di minoranza del Manchester United. Centrocampista completo: può agire da mediano-regista, oppure da mezzala. Visione di gioco, lancio, passaggi filtranti, tiro da fuori area, tempi di inserimento. Ha ventuno anni. È nato a Creteil, in Francia, il 12 febbraio del 2003. Ha origini capoverdiane. Ha trascorso l’infanzia in un quartiere residenziale di Losanna e si è già preso le chiavi della Svizzera Under 21, guidata da Sascha Stauch: tre gol e un assist.è stato la rivene degli ultimi mesi in Super League.