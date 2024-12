Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate dal 30 Dicembre 2024 al 3 Gennaio 2025: E’ Crisi tra Roberto e Marina!

Unalda lunedì 30a venerdì 3delusa da Ferri. Pino e la cena con Rosa!Unalsempre più delusa da. Bice viene tratta in arresto. Pino riesce a portare a cena Rosa! Alberto pronto a sfrattare le gemelle! Lainnescatasi tra Salvatore e Castrese aiuta Mariella a tirare le somme della sua situazione sentimentale!Riavvicinamenti, nuovi amori e nuove consapevolezze nei prossimi appuntamenti trasmessi da Rai Tre! LeUnal, sulladellein onda da lunedì 30a venerdì 3, preannunciano momenti molto emozionanti! Le anteprime rivelano che Bice verrà tratta sorprendentemente in arresto. Capirà finalmente che Massaro aveva iniziato a seguirla per inchiodare il losco Lello Troncone e non per gelosia? Enrica deciderà di confidarsi con Rossella riguardo alle molestie che subisce da Fusco.