Metropolitanmagazine.it - Chi sono i The Trammps, famosi e ricchi per Disco Inferno, che fine hanno fatto?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Thenascono negli anni Sessanta con il nome di The Volcanos, poi modificato in The Moods. Una formazione artistica rimasta la stessa e formata da Jimmy Ellis cantante, Stanley Wade cantante e bassista, Earl Young cantante e batterista, Harold Wade e Robert Upchurch come voci,debuttato nel 1972 con Zing Went the Strings of My Heart, una cover di Judy Garland, prima di entrare anche nelle classifiche musicali americane.I primi singoli del gruppo musicalestati pubblicati agli inizi degli anni Settanta, ma il grande successo è arrivato quando Theè entrato a far parte dell’etichetta Atlantic Records, diventando uno dei gruppi più riconoscibili nel panorama dellamusic.Nel 1976 il gruppo ha lanciato il singolo, che ha segnato il loro successo planetario grazie anche alla scelta del brano come colonnara del film Saturday Night Fever.