Ilfattoquotidiano.it - Alberto Angela torna in tv a Natale con “Stanotte a Roma”, su Canale 5 Federica Panicucci con il Concerto delle feste

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Anche ala programmazione di Rai Uno e5, in prima serata, non va in vacanza. E sia la rete ammiraglia Rai che Mediaset propongono due show totalmente diversi tra loro. Se il primoRai si affida adin giro per le bellezze maestose di, la musica regna su5 conpadrona di casa all’Auditorium della Conciliazione diper la 32esima edizione del tradizionale “di”. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestroAdriano Pennino.Il cast è composto da: Roberto Vecchioni, Ricchi e Poveri, Fabrizio Moro, Ditonellapiaga, Raphael Gualazzi, Iva Zanicchi, Boomdabash, Fausto Leali, Omar Pedrini, Arianna, il maestro Andrea Griminelli e Alma Manera. Inoltre, saliranno sul palco: Lusaint (Regno Unito), Dotan (Paesi Bassi), i mitici The Trammps (USA),Angelique Kidjo (Benin), Emeli Sandé (Regno Unito).