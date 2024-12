Ilgiorno.it - Storia di una madre invisibile: “Mio figlio è morto per la droga, l’abisso di Rogoredo lo ha inghiottito prima di Natale”

MILANO – “Io non ho visto mioper 4 anni e mezzo. Era sparito. L’ho ritrovato a, irriconoscibile. Lalo ha reso schiavo”. A raccontare la sua tragedia è una donna, unasessantenne che vive fuori dalla Lombardia – chiede l’anonimato – e che ce l’ha messa tutta per salvare suo. Schiavo dell’eroina? “Di sostanze non meglio specificate – sottolinea – perché a, e non solo, vendono di tutto”. Questa donna ha appena perso suo. Un macigno sul cuore, arrivato una manciata di giornidi. Ma ora vuole provare con le sue parole a salvare chi è ancora in tempo: “Per rinascere andate via da lì. Lasciatevi abbracciare da chi può aiutarvi: familiari, volontari, operatori. Non lasciate mai più che sia laa comandarvi”. Quanti anni aveva suo? “Ne aveva 36”.