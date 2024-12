Luca | dove e quando si svolge il film d’animazione Pixar

Leggi su Cinefilos.it

siilè ambientato il? Ildel 2021 (qui la recensione) sinella Riviera italiana, ma non contiene alcuna indicazione che permetta di identificare un anno specifico. Certo, la musica informa il pubblico sulla probabile ambientazione temporale, insieme al design generale della produzione, ma ilè pensato per sembrare senza tempo, secondo il regista Enrico Casarosa. Allo stesso tempo, proprio per la grande varietà di colori, ambienti e situazioni, ilspinge a chiedersi se il luogo in cui Casarosa ha deciso di ambientare il racconto abbia un corrispettivo nel territorio italiano.Partiamo con il dire chesiprincipalmente in due luoghi. Il protagonista, doppiato da Jacob Tremblay, vive sott’acqua con la sua famiglia nel Mar Ligure e successivamente si reca nella vicina città immaginaria di Portorosso, un amalgama della regione delle Cinque Terre.