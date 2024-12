Lanazione.it - Lavoratori Beko dal cardinale Lojudice che indossa la loro pettorina: “Il Papa prega per voi”

Siena, 24 dicembre 2024 – Questa mattina ilAugusto Paolo, arcivescovo di Siena-Colle di Val D'Elsa-Montalcino ha accolto nel palazzo arcivescovile una delegazione di 30della. Insieme aanche i rappresentanti dei sindacati. All'arcivescovo è stata donata lacon il motto "299 motivi per resistere.in lotta" come simbolo dei 299, che manifestano ormai da settimane contro il licenziamento e la chiusura della fabbrica presente a Siena. Ilha donato a tutti i presenti la riproduzione del Crocifisso diFrancesco come segno, invece, di un dialogo mai interrotto con la Chiesa senese e soprattutto conFrancesco. L'Arcivescovo ha poi invitato tutti ia essere presenti in cattedrale il prossimo 29 dicembre per l'apertura del Giubileo dell'arcidiocesi.