La calatadegli Elfi al San Gerardo La leucemia fa meno paura coi volontari del Comitato Verga

Ilgiorno.it - La “calata“degli Elfi al San Gerardo. La leucemia fa meno paura coi volontari del Comitato Verga

Cosa non farebbero infermieri, operatori socio sanitari, medici,e genitori del Centro Maria Letizia(nell’ambito dell’Irccs San, per la cura delle leucemie del bambino) per i “loro“ bambini. E così, ieri una decina tradelMaria Letizia, istruttori di Sport therapy del reparto, e insegnanti della scuola in ospedale, si sono calati dal tetto dell’edificio di via Cadore travestiti da, folletti, babbi natale, uomo ragno, e c’era persino il “Grinch“, stimolando la fantasia dei bambini. perché i sogni, a volte, diventano realtà. L’iniziativa è giunta alla quarta edizione ed è ormai consolidata tra gli eventi delle festività natalizie. Naturalmente, ad aiutare operatori e, non potevano mancare le guide alpinee che, come gli altri anni si sono prestate per organizzare la “calata“ degliin sicurezza, con le apposite imbragature e funi da arrampicata.