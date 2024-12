Ilgiorno.it - Il giorno di Cantù-Asnago. Taglio del nastro sul ponte

È stato intitolato a una vittima sul lavoro il nuovodi, inaugurato nella mattinata di ieri. La nuova infrastruttura, attraversata ognida migliaia di automobilisti, è stata dedicata al geometra Carlo Maletta 56 anni di Sondrio morto lo scorso 3 luglio a Meina, in provincia di Novara, schiacciato da un macchinario mentre era impegnato in un intervento sulla linea di Rfi. Maletta lavorava per la Quadrio Costruzioni e aveva seguito, con un ruolo di responsabilità, anche i lavori per la realizzazione del nuovodi. A tagliare ildell’opera, dal costo di 3,4 milioni di euro, di cui 2 milioni erogati dalla Regione Lombardia e 1,4 milioni dalla Provincia di Como, il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, i sindaci di, Alice Galbiati, di Mariano Comense, Giovanni Alberti, di Cermenate, Luciano Pizzutto, di Carimate, Roberto Allevi di Figino Serenza, Stefano Tomaselli, di Novedrate, Serafino Grassi, e di Vertemate con Minoprio, Riccardo Pellizzari insieme al Sottosegretario di Stato, Nicola Molteni, all’Assessore Regionale all’Università, Ricerca, Innovazione, Alessandro Fermi, e ai consiglieri regionali Marisa Cesana e Angelo Orsenigo.