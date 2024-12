Lanazione.it - Il calendario in regalo. Sabato 28 con La Nazione il nostro grazie ai volontari

Tanti mani che donano sorrisi, sollievo e sicurezza. Torna per il terzo anno consecutivo Ilal mondo delato. Anche il2025, a cura di Antonia Casini e Luca Bongianni, è dedicato a chi spende il suo tempo per gli altri sul territorio. Sarà distribuito28 dicembre in abbinamento gratuito con il giornale ai lettori de "La" di Pisa e Pontedera. È consigliata la prenotazione in edicola. "Mani grandi, mani aperte, mani pronte a donare, ad accogliere, a reggere pesi che altri non possono portare. Mani desiderose di stringere altre mani in un solo abbraccio, quello che viene dal cuore e dà forza alla solidarietà". È il messaggio che vuole divulgare la copertina del2025, disegnata da Giancarlo Caligaris. Con efficaci tratti di matita e di colore ha dato forma allo spirito di questa iniziativa promossa dalgruppo editoriale attraverso le sue testate cartacee - La, il Resto del Carlino e Il Giorno - è dedicata per il terzo anno consecutivo al tema delato.