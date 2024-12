Gamerbrain.net - Elden Ring giocabile con Excel grazie a un fan

Leggi su Gamerbrain.net

Se come noi avete una certa età, ricorderete sicuramente che nelle vecchie versioni di office, tra cui lo stesso, era possibile riprodurre dei giochi nascosti, come Microsoft Flight Simulator, a dimostrazione di come tali applicativi, nonostante siano concepiti per uso lavorativo, possono essere impiegati anche per giocare. Un fan diha realizzato una versione del gioco in, naturalmente parliamo di una versione testuale, ma che comunque ha il suo fascino.inLo sviluppatore ha affermato che sono state necessarie ben 40 ore di lavoro per realizzarlo, ma che da oggi chiunque può giocarlo GRATIS, un soulslike totalmente diverso dall’esperienza originale, incentrato sul testuale, i cui scenari, nemici ed altri elementi, provengono dall’immaginazione del giocatore.