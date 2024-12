De Ketelaere l’oro di Bergamo | avevano ragione Maldini e Del Piero

Leggi su Sportface.it

Il belga ha conquistato l’Atalanta a suon di gol e prestazioni sontuose: colpi di classe che dimostrano che la scelta del Milan non fu sbagliataAlex Del, uno che se ne intende, di lui disse: “Dategli tempo, il campionato italiano è difficile e ricordo che anche uno come Zidane all’inizio faticò“.Ora, Charles De Keteleare non sarà Zidane – almeno non oggi, augurarglielo per il futuro sarebbe il vaticinio più gratificante per lui. Però a questo punto si può dire che Paoloe Ricki Massara nonaffatto visto male portandolo al Milan per 35 milioni. Fece tanto scalpore quell’esborso, rispetto al rendimento del talento belga in rossonero. Tanto da organizzare una cessione in fretta e furia in favore dell’Atalanta, che solo un anno dopo di milioni ne ha spesi 25, diluendo l’affare in due stagioni tra prestito e riscatto.