"Sommersi di cibo per chi si trova in difficoltà"

BUSTO ARSIZIO (Varese) È commosso Matteo Vago, tra i giovani volontari del gruppo “Diamoci una mano“, parlando della raccolta di alimenti per i bisognosi di sabato. "Non è stato un ritiro ma un’esplosione di stupore. Non riuscivamo a credere alla quantità di donazioni che abbiamo ricevuto. Siamo stati letteralmentedi generi alimentari che le persone di buon cuore hanno voluto condividere con noi e con chi purtroppo è in". Continua Matteo: "È bello sapere di vivere in un mondo dove c’è voglia e consapevolezza di aiutare il prossimo: abbiamo ricevuto moltissimo scatolame, pasta, riso, dolci, omogenizzati, assorbenti, i Lions ci hanno omaggiato con trenta tra panettoni e pandori, un’azienda di materie plastiche di Gallarate ci ha fatto una cospicua donazione. Ci ha anche fatto piacere vedere che ci sono persone che da molto tempo ci donanoe sorrisi, segno che la nostra iniziativa, che proponiamo da dieci anni, è entrata nel cuore di molte persone".