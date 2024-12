Mistermovie.it - Mister Movie | Mufasa: Il Re Leone le Opinioni dividono la Critica e Pubblico, top o flop?

Il prequel di Il Re Leone: The Lion King, diretto da Barry Jenkins, sta suscitando reazioni contrastanti tra critici e pubblico. Con un punteggio alto sul Popcornmeter e basso sul Tomatometer di Rotten Tomatoes, la divisione continua la tradizione iniziata dal remake del 2019.Cosa dice la critica su Mufasa Il Re Leone? Ecco le varie opinioni. Il tanto atteso prequel di Il Re Leone: The Lion King, è stato finalmente rilasciato il 20 dicembre 2023, suscitando un'ampia discussione tra critici e pubblico. Il film, che racconta la storia di Mufasa e Taka (futuro Scar), è il secondo capitolo della saga che adotta la tecnologia del fotorealismo, simile al remake del 2019. Nonostante l'appeal del ritorno di volti noti come Donald Glover e Beyoncé Knowles-Carter, il film ha suscitato reazioni contrastanti, con un punteggio di 89% sul Popcornmeter di Rotten Tomatoes, ma solo il 57% sul Tomatometer, che riflette il parere dei critici.