Inter-news.it - LIVE Inter-Como 1-0: vantaggio con Carlos Augusto, rete!!!

è il match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i lariani allenati da Cesc Fabregas. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.1-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP57? Pennellata di Barella verso Lautaro Martinez, che prova a superare di testa Reina, ma il portiere spagnolo non si fa sorprendere.56? Ilha subito il gol dell’, che ha iniziato la ripresa in modo totalmente diverso da come aveva finito la prima frazione.Precisa incornata disul corner perfetto di Calhanoglu. Siamo avantiiiiiiiiiiiiiiii.48? GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOO:IN!!!!!46? Forte partenza dell’, Thuram stoppato sul più bello da Goldaniga.