Lanazione.it - La T Gema si impone a Fabriano. Ora le Final Four sono più vicine

Leggi su Lanazione.it

Ristopro 63 La T Tecnica65 RISTOPRO: Pierotti 13, Dri 18, Gnecchi 6, Raucci 7, Molinaro 10; Centanni 5, Pisano 2, Scandiuzzi 2, Da rin ne, Carta ne, Romagnoli ne, Ottoni ne. All. Niccolai. LA T TECNICAMONTECATINI: Burini 11, Chiarini 16, Toscano 4, D’Alessandro 9, Bedin 4, Acunzo 8, Savoldelli 7, Passoni 4, Di Pizzo 2, Cellerini ne, Albelli ne. All. Del Re. Arbitri: Guarino e Palazzo. Parziali: 21-16, 35-35, 44-45. La T Tecnicasi vendica sportivamente della Ristoproed espugna per la prima volta nella sua storia il PalaChemiba di Cerreto d’Esi per 63-65. Partita da ritmi e contenuti tecnici stranamente molto bassi, ma i due punti in terra marchigianadi platino per gli uomini di coach Marco Del Re, ora a due soli successi dalledi Coppa Italia.