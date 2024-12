Tvplay.it - Gasperini alla Roma, annuncio in diretta: la notizia lascia a bocca aperta

Leggi su Tvplay.it

È davvero sorprendente l’che arriva circa la decisione che coinvolge Gian Pieroe la, mentre sulla panchina giallorossa siede mister Claudio Ranieri.Inarrestabile e affascinante è l’Atalanta di mister. Lunghi anni di lavoro per rendere a propria immagine la formazione e ritrovare sempre sul fronte del calciomercato le giuste opportunità per restituire al tecnico i giocatori migliori e funzionali al gioco che intende esprimere. Perciò non sorprende il primato di cui attualmente la Dea gode in classifica, confermato dvittoria contro l’Empoli, in risalita per 3-2.in: la(LaPresse) – tvplay Napoli e Inter insiemeLazio cercano di seguire la scia della formazione orobica, la quale però mostra tutto fuorché segnali di cedimento.